"Жирона" Довбика и Цыганкова в 20-м туре сыграет против "Альмерии".

С 12 по 14 января будут сыграны матчи 20-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/24.

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика в рамках этого тура сыграет против "Альмерии". Матч состоится 14 января.

"Валенсия" украинского нападающего Романа Яремчука в 20-м туре в гостях померяется силами с "Кадисом".

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Отметим, что матчи "Барселоны", "Реала", "Осасуны" и "Атлетико" были перенесены из-за участия этих команд в Суперкубке Испании.

Испанская Ла Лига: расписание матчей 20-го тура

Пятница, 12 января

22:00 "Севилья" - "Алавес"

Суббота, 13 января

15:00 "Лас-Пальмас" - "Вильярреал"

17:15 "Мальорка" - "Сельта"

19:30 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"

22:00 "Бетис" - "Гранада"

Воскресенье, 14 января

15:00 "Альмерия" - "Жирона"

17:15 "Кадис" - "Валенсия"

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании мадридский "Реал" и "Жирона" - по 48 набранных очков. На третьей позиции идет "Барселона", в активе которой 41 балл. Замыкает четверку лидеров "Атлетик" Бильбао - 38 очков.

В зоне вылета находятся: "Кадис" (18-е место, 15 очков), "Гранада" (19-е место, 11 очков), "Альмерия" (20-е место, 5 очков).

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