Карло Анчелотти не выпустил в этой игре украинского голкипера Андрея Лунина.

В воскресенье, 21 января, состоялся поединок 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" принимал "Альмерию".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой хозяев поля.

Гости открыли счет уже на первой минуте встречи - Ларджи Рамазани забил гол в ворота Кепы после передачи Лукаса Робертоне. На 43-й минуте Эдгар Гонсалес удвоил преимущество "Альмерии", забив гол фантастическим ударом с дальней дистанции. Во втором тайме усилиями Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора "Реалу" удалось отыграться. Победу для команды Карло Анчелотти вырвал Дани Карвахаль, забивший на 90+9-й минуте.

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"Реал" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Беллингем, 56 пен, Винисиус, 67, Карвахаль, 90+9 - Рамазани, 1, Робертоне, 43

"Реал": Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо (Фран Гарсия, 46), Менди (Браим Диас, 46), Вальверде (Себальос, 70), Чуамени, Кроос (Камавинга, 82), Беллингем, Родриго (Хоселу, 46), Винисиус

"Альмерия": Масимиану, Пубиль (Посо, 70), Каики, Эдгар Гонсалес, Чуми, Акиеме, Аррибас (Лазаро, 77), Лопи, Робертоне (Мелеро, 85), Рамазани (Эмбарба, 77), Марези (Суарес, 70)

Предупреждения: Камавинга, 90+7, Карвахаль, 90+9, Беллингем, 90+10 - Рамазани, 52, Лопи, 64, Посо, 75, Эдгар Гонсалес, 84, Суарес, 90+10

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Отметим, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выпустил в основном составе на эту игру испанского голкипера Кепу Аррисабалагу, а украинца Андрея Лунина оставил в запасе.

"Реал" набрал 51 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Альмерия" с 6 баллами занимает последнее место.

В следующем туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" сыграет против "Лас-Пальмаса", а "Альмерия" встретится с "Алавесом".

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