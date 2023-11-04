Марино Пушич считает, что его команда победила заслуженно.

В пятницу, 3 ноября, в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал результат встречи. Боснийский специалист отметил, что его команда заслуженно победила в этой игре.

"Выигрывать всегда приятно. Особенно в украинском "Классико". Для нас это очень важно. Что касается травмы Азарова, то мы ждем решения нашей медицинской службы. В связи с этим мы были вынуждены перестраиваться, Матвиенко сыграл крайнего защитника, но это нормально. Все хорошо сделали свою работу.

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Я считаю, мы заслужили эту победу: мы владели инициативой большую часть времени, хорошо играли до последней трети в первом тайме, где нам немного не хватало более качественных безопасных передач. Но в общем, когда я подытоживаю эту встречу, могу сказать, что соперник также имел возможность, однако мы доминировали в игре из-за владения мячом и хорошей организации. Они получили две возможности, когда у нас было на одного игрока меньше. Это была немного напряженная ситуация, но, подводя общий итог, я думаю, мы заслужили победу и играли достаточно хорошо.

Как мне уровень чемпионата Украины? Я не очень много знаю о чемпионате, но я достаточно хорошо знаю "Шахтер", потому что когда был в "Фейеноорде", мне пришлось много их анализировать, поэтому я видел немало матчей, и мы играли против них. Поэтому я приблизительно представлял, каким будет уровень. Это талантливая команда с большим потенциалом. Мы начали упорно работать, больше развиваться. Я вижу много физических усилий от команд в лиге, они стараются играть.

И должен сказать, что, как и каждая лига, этот чемпионат имеет специфику. У каждой лиги своя энергия и затруднения, и, как я уже говорил, когда ты участвуешь в соревновании, это своеобразный марафон. Во время этого марафона вы сделаете все возможное, чтобы быть первым. Но нас ждет много работы. Есть немало хороших команд, которые являются конкурентоспособными и которые любят играть, я это видел. Так что мы начали работать. Увидим, как будет дальше", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Наставник "Шахтера" также прокомментировал решение Мирчи Луческу покинуть пост главного тренера киевского "Динамо".

"Луческу примерно такого же возраста, как мой отец. Я всегда уважаю таких людей. Я уважаю то, чего Луческу достиг как тренер. Он много лет в этом деле, имеет много достижений. Могу лишь выразить ему уважение. Его отставка - его персональное решение. Он много лет был на топ-уровне", - отметил Пушич.

Напомним, поединок "Динамо" - "Шахтер" завершился победой "горняков" со счетом 1:0. Победный гол в составе донецкого клуба забил Александр Зубков.

Для Марино Пушича это был дебютный поединок в рамках УПЛ на должности главного тренера "Шахтера".

Добавим, что в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" с 24 баллами идет на третьей строчке. Киевское "Динамо" занимает 7-е место с 16 баллами.

В следующем туре чемпионата Украины "Шахтер" сыграет против "Днепра-1", а "Динамо" встретится с "Кривбассом".

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