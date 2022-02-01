Александр Косенко высоко оценил игру своих подопечных.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился своими эмоциями от выхода команды в полуфинал Евро-2022.

Косенко отметил, что выход в полуфинал является большим достижением для украинской сборной и они постараются удачно выступить и на этой стадии.

"Сейчас даже тяжело говорить. Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Я горжусь нашей командой – не только футзалистами, но и всеми, кто проделал эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться.

Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал – для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра приступим к подготовке, пересмотрим матч наших соперников. Благо, у нас на восстановление будет на один день больше. Этот день нам необходим, поскольку игрокам выпала очень большая нагрузка. Самая главная задача сейчас – насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале", - приводит слова Косенко официальный сайт УАФ.

Также Александр Косенко прокомментировал победу над сборной Казахстана и рассказал, благодаря чему украинской команде удалось обыграть более сильного соперника.

"Секрета никакого не было. Ребята выполняли свою работу, выкладывались на 200 процентов, удача повернулась к нам лицом, мы забили голы, казахи не реализовали свои моменты, нас выручил Кирилл Цыпун - все это вместе и принесло нам победу.

Мы вели - 3:0, потом счет стал 3:2 - некогда было о чем думать. Даже в три гола мы просили ребят, чтобы они не думали, что уже победили. В футзале все может быть, есть много примеров, когда за 10 секунд забивали два гола", - сказал тренер сборной Украины.

Напомним, сборная Украины сенсационно обыграла сборную Казахстана в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу со счетом 5:3.

Соперник украинцев по полуфиналу определится 1 февраля. Им станет победитель пары Россия - Грузия.

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