Руслан Валиуллин поймался на употреблении запрещенных препаратов.

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, оформивший дубль в ворота Украины, провалил тест на допинг.

Футбольный клуб "Тобол", за который выступает Валиуллин, официально подтвердил, что УЕФА открыл дело по факту нарушения антидопинговых правил.

"Футбольный клуб "Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, в настоящее время идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста", - говорится в официальном заявлении клуба.

Заметим, что потенциальная дисквалификация Валиуллина с маленькой долей вероятности приведет к техническому поражению сборной Казахстана.

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал этот случай на своей пресс-конференции.

"Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", - так отреагировал Петраков на проблемы Валиуллина.

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Украина в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), разошлась миром с Казахстаном на своем поле (1:1) и в гостях (2:2).

Автор: Артем Будрин