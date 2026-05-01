Нарушили самый простой принцип футбола: Туран назвал причину поражения 'Шахтера' в ЛЧ

В то же время он отметил, что доволен уровнем игры своей команды.

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран после поражения его команды в первом полуфинальном матче Лиги конференций против английского "Кристал Пэлас" назвал причины такого результата дончан.

"Мы много работали над длинными передачами и защитой структуры 4+1 против них. К сожалению, обе наши "шестерки" пошли на один и тот же верховой мяч, и мы пропустили из-за нарушения самого простого принципа футбола – недостаточной компактности", – сказал Туран.

В то же время он заявил, что остался доволен уровнем игры горняков. По словам Турана, "Шахтер" должен был быстрее переводить мяч в финальную треть, не разыгрывая из-за лишних передач. Он отметил, что дончане делали это медленно, а лондонцы привыкли играть против таких команд с коллективами значительно более высокого уровня в АПЛ.

Видео дня

"Итак, первое решение – менять фланг и темп, но мы делали это медленно. Также важными должны были быть действия наших центральных защитников во время прессинга соперника и рывки других игроков за спины сопернику, где мобильность была ключевой. К сожалению, когда мы оставались статичными, то облегчали жизнь сопернику с пятью футболистами в обороне. Несмотря на это, у нас было много голевых моментов", – добавил Туран.

Он отметил хороший уровень игры "горняков" и заявил, что доволен прогрессом команды. В то же время он сказал, что остался недоволен "деталями", над которыми команда будет работать. При этом он заявил, что не сомневается в том, что "Шахтер" может победить англичан во втором матче полуфинала Лиги конференций

"Это хороший урок для нас на будущее. На сегодняшний день – поздравляю "Кристал Пэлас". Но у нас в руках есть шанс войти в историю. Мы не сдадимся, это не в моем характере и не в характере "Шахтера". Мы не сдадимся и, как я говорил вчера, будем играть в свой футбол и посмотрим, что произойдет на следующей неделе", – отметил Туран.

Напомним,донецкий "Шахтер" проиграл первый матч полуфинала Лиги Конференций против "Кристал Пэлас" со счетом 3:1. Единственный гол за украинский клуб забил Олег Очеретько. Следующая встреча команд состоится уже 7 мая в Лондоне. Победитель этой пары разыграет кубок Лиги Конференций в финальном матче – против победителя матча Райо Вальекано – Страсбург. В первой игре между этими клубами испанцы минимально победили соперника со счетом 1:0.

