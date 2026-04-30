'Шахтер' почти лишился шансов на выход в финал Лиги конференций

Матч прошел на стадионе "Мейски" в польском Кракове.

Состоялся первый полуфинальный матч нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором встретились донецкий "Шахтер" и лондонский "Кристал Пэлас". Поединок закончился со счетом 1:3 в пользу английского клуба.

Игра началась крайне неудачно для украинского клуба - уже на 23-й секунде после передачи на ход от Матеты Сарр с правого угла штрафной точно пробил в дальний угол ворот Ризныка.

Счет в матче сравнял Очеретько на 58-й минуте, переправив мяч в ворота после навеса с углового. Однако через десять минут гостей снова вывел вперед Камада после суматохи в штрафной площадке. На 84-й минуте преимущество своей команды удвоил Ларсен, завершивший контратаку британцев.

Лига конференций. 1/2 финала. Первый матч

"Шахтер" - "Кристал Пэлас" - 1:3

Голы: Очеретько(48) - Сарр (1), Камада (58), Ларсен (84)

Предупреждения: Очеретько(31), Тобиас (38), Педро Энрике (52) - Пино (44), Канво (56)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Очеретько (Назарина, 83), Эгиналду (Невертон, 74), Марлон Гомес (Изаки, 65), Педриньо (Бондаренко, 74), Алиссон, Элиас (Траоре, 83).

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино (Джонсон, 74), Матета (Ларсен, 65), Сарр.

Поединок прошел на стадионе "Мейски" в польском Кракове. Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне.

Новости футбола

Украинский нападающий лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик получил дисквалификацию на 4 года. Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA) по делу о допинге. Отмечается, что это максимальное наказание.

Спортивный арбитражный суд при этом сообщил, что украинский футболист уже подал апелляцию на решение FA.

