"Бавария" на выезде обыграла "Интер".

7 сентября были сыграны вторые 8 поединков 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Наполи" сенсационно отгрузил 4 гола "Ливерпулю", а украинский нападающий Роман Яремчук вышел на замену на 64-й минуте в матче против "Байера" - это дебют игрока сборной Украины за "Брюгге" в рамках ЛЧ.

Группа А

Видео дня

"Аякс" (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

"Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 4:1

Голы: Зелинский, 5 (пен.), 47, Замбо Ангисса, 31, Симеоне, 44 - Диас Луис, 49

Группа B

"Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия) - 2:1

Голы: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 - Урибе, 90+6 (пен.)

"Брюгге" (Бельгия) - "Байер" (Германия) - 1:0

Гол: Силла, 42

Группа C

"Барселона" (Испания) - "Виктория Пльзень" (Чехия) - 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 - Сикора, 4

"Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия) - 0:2

Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66 (автогол)

Группа D

"Айнтрахт" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:3

Голы: Эдвардс, 65, Тринкау, 67, Сантос, 82

"Тоттенхэм" (Англия) - "Марсель" (Франция) - 2:0

Голы: Ришарлисон, 76, 81

Видео обзор Наполи - Ливерпуль

6 сентября состоялись первые 8 матчей ЛЧ, среди них была феерическая игра донецкого "Шахтера", который разбил немецкий "Лейпциг".

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