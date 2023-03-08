Даниил Сикан рассказал о деталях конфликта с россиянином, который случился в Турции.

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан рассказал о конфликте с россиянином, который случился во время сбора "горняков" в Турции.

21-летний футболист отметил, что конфликт начался из-за поведения россиянина.

"Это было где-то вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женой. Видит, что мы "Шахтер", что мы из Украины, и выкрикнул красно-белый "Спартак" чемпион". Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

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Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: "Подожди, Сик. Здесь же дети". Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они. Петрович говорит: "Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка". Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него. Он кричит: "Спартак" - чемпион, россия - forever". Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы", - рассказал Даниил Сикан в интервью YouTube-каналу "Шахтера".

Напомним, в начале февраля в СМИ появилась информация, что игрок "Шахтера" Даниил Сикан ударил россиянина во время сборов донецкого клуба в Турции. Украинец одним ударом свалил с ног представителя Рф, который позже очнулся с черепно-мозговой травмой в больнице.

Официального подтверждения этой информации не было. Теперь же Сикан подтвердил слухи об инциденте в Турции.

Добавим, что Даниил Сикан играет за "Шахтер" с 2019 года. В составе "горняков" 21-летний нападающий сыграл 43 матча, забил 10 голов и отдал две голевых передачи.

Также на счету форварда шесть матчей и один гол за национальную сборную Украины.

Напомним, в четверг, 8 марта, "Шахтер" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского "Фейеноорда".

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