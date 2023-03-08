"Горняки" номинально домашний матч против "Фейеноорда" сыграют в Польше.

В четверг, 9 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и нидерландским клубом "Фейеноорд".

Матч пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. На этой арене "горняки" вынужденно играют домашние матчи еврокубков из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Шахтер - Фейеноорд: трансляция

Поединок "Шахтера" против "Фейеноорда" на территории Украины в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Видео дня

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Накануне матча против "Фейеноорда" донецкий клуб одержал сокрушительную победу над "Металлистом 1925" (7:0) в рамках чемпионата Украины. Победа в этой игре позволила "горнякам" сравняться по набранным очкам с лидером УПЛ - "Днепром-1". Теперь у обоих команд по 36 набранных очков.

"Фейеноорд" перед матчем против "Шахтера" также одержал победу. В рамках чемпионата Нидерландов клуб из Роттердама победил "Гронинген" со счетом 1:0. В турнирной таблице Эредивизи "Фейеноорд" занимает первое место с 55 баллами.

"Шахтер": результаты в еврокубках

Донецкий клуб начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. На стадии группового этапа "горняки" выступали в квартете с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

"Шахтер" занял третье место в группе, набрав 6 очков и вылетел в Лигу Европы.

В раунде плей-офф Лиги Европы "горняки" победили французский "Ренн" по сумме двух матчей (3:3, 5:4 в серии пенальти).

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