Карим Бензема установил очередной рекорд.

Лидер мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема превзошел достижения своего знаменитого соотечественника Тьерри Анри.

33-летний форвард стал лучшим в истории французским бомбардиром на клубном уровне. Бензема забил свой 361-й гол в клубной карьере в матче чемпионата Испании против "Севильи".

По этому показателю Карим обогнал легендарного нападающего "Арсенала" и "Барселоны" Анри, на счету которого 360 забитых мячей.

"Замечательный матч, команда! Горжусь тем, что стал лучшим французским бомбардиром в истории", - отметил у себя в Twitter Бензема.

В текущем сезоне в активе Бензема 16 голов и 8 ассистов в 18 матчах во всех соревнованиях.

Напомним, что Зинедин Зидан призвал наградить Бензема "Золотым мячом".

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Карим Бензема: карьера и достижения в "Реале"

Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из "Лиона".

С "Реалом" Бензема три раза выиграл чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, а также завоевал 12 других трофеев.

В этом сезоне Бензема установил рекорд 21 века.

Автор: Артем Будрин