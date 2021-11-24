Кариму Бензема также нужно будет уплатить штраф.

Уголовный суд Версаля вынес вердикт по делу о шантаже экс-полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, который сейчас выступает в греческом "Олимпиакосе".

Форварда мадридского "Реала" и сборной Франции Карима Бензема признали виновным в шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Об этом сообщает RMC Sport.

Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа. Карима приговорили к году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро. Это максимально возможное наказание по данному делу. Прокурор требовал 10 месяцев тюрьмы условно для Бензема и штрафа в размере 75 тысяч евро.

Отметим, следствие подозревало нападающего "Реала" в том, что в 2015 году он действовал как посредник, заставляя Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера в сеть Интернет. Из-за этого скандала оба игрока не поехали на Евро-2016, потому что наставник сборной Франции Дидье Дешам отстранил обоих в связи с инцидентом.

Бензема после этого не вызывали в национальную команду Франции до 2021 года - Карим пропустил победный для Франции чемпионат мира-2018. Дешам пригласил игрока лишь перед Евро-2020 летом 2021 года.

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Карим Бензема: карьера и достижения в "Реале"

Бензема перешел в "Реал" в 2009 году из "Лиона".

С "Реалом" Бензема три раза выиграл чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, а также завоевал 12 других трофеев.

Автор: Артем Будрин