Андрею Лисаковскому провели операцию, он находится в коме.

Экс-арбитр Украинской Премьер-лиги Андрей Лисаковский был ранен из огнестрельного оружия и находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в Одессе.

Об этом в Facebook сообщил журналист Всеволод Непогодин.

По его словам, Лисаковский "пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом".

Также известно, что 46-летний Лисаковский находится в коме. Ему удалили селезнеку, провели операцию на сердце, плевральной полости легкого и кишечнике.

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Андрей Лисаковский: что о нем известно

Андрей Лисаковский играл в футбол как на любительском, так и на профессиональном уровне. Он является воспитанником одесского "Черноморца", выступал за "Николаев", калининградскую "Балтику", молдавские "Тилигул" и "Агро" и ряд других команд.

Карьеру футболиста он завершил в 2002 году, и в том же году дебютировал в качестве арбитра.

Лисаковский работал сперва на матчах любительских турниров, затем во Второй лиге, в Первой лиге, а в 2013 году дебютировал в УПЛ в матче "Таврия" - "Заря".

Андрей Лисаковский - сын советского футболиста Анатолия Лисаковского

Автор: Антон Дударь