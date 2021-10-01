С 1 по 3 октября пройдут матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу.
В рамках этого тура состоится битва лидеров - "Динамо" будет принимать "Шахтер".
Расписание матчей
1 октября
19.30. "Мариуполь" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
2 октября
14.00. "Колос" - "Черноморец"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Львов" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Ворскла" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 2"
3 октября
14.00. "Верес" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Заря" - "Десна"
Трансляция - УНИАН ТВ
17.00. "Металлист 1925" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Динамо" - "Шахтер"
Трансляция - "2+2"
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УПЛ: перед 10-м туром
- После девяти туров в турнирной таблице лидирует "Динамо", у которого 25 очков. "Шахтер" (22 очка) идет вторым.
- Аутсайдером турнира является "Мариуполь", которому удалось набрать лишь 4 очка.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.