Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 10-го тура

"Динамо" сыграет с "Шахтером", а "Заря" примет "Десну".

С 1 по 3 октября пройдут матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу. В рамках этого тура состоится битва лидеров - "Динамо" будет принимать "Шахтер". Расписание матчей 1 октября 19.30. "Мариуполь" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 2 октября 14.00. "Колос" - "Черноморец" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Львов" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Ворскла" - "Ингулец" Трансляция - "Футбол 2" 3 октября 14.00. "Верес" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Заря" - "Десна" Трансляция - УНИАН ТВ 17.00. "Металлист 1925" - "Минай" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Динамо" - "Шахтер" Трансляция - "2+2" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 9-го тура, таблица УПЛ: перед 10-м туром После девяти туров в турнирной таблице лидирует "Динамо", у которого 25 очков. "Шахтер" (22 очка) идет вторым.

Аутсайдером турнира является "Мариуполь", которому удалось набрать лишь 4 очка.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 7 голов. Автор: Антон Дударь

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