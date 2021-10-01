Шахтер недавно обыграл Динамо в Суперкубке / фото ФК Шахтер

С 1 по 3 октября пройдут матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках этого тура состоится битва лидеров - "Динамо" будет принимать "Шахтер".

Расписание матчей

1 октября

19.30. "Мариуполь" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

2 октября

14.00. "Колос" - "Черноморец"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Львов" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Ворскла" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 2"

3 октября

14.00. "Верес" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Заря" - "Десна"

Трансляция - УНИАН ТВ

17.00. "Металлист 1925" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Динамо" - "Шахтер"

Трансляция - "2+2"

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УПЛ: перед 10-м туром

  • После девяти туров в турнирной таблице лидирует "Динамо", у которого 25 очков. "Шахтер" (22 очка) идет вторым.
  • Аутсайдером турнира является "Мариуполь", которому удалось набрать лишь 4 очка.
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.

Автор: Антон Дударь