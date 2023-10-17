Столичный клуб может сменить главного тренера уже в ближайшее время.

Бывший игрок и легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский может стать главным тренером "бело-синих".

Эту информацию сообщил известный Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Канал опубликовал фото Александра Шовковского и предоставил ему краткое описание: "На старт...".

Месяцем ранее "Динамо" осталось без еврокубков и впервые за 11 лет киевляне не смогли пройти в четвертьфинал Кубка Украины.

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В чемпионате Украины дела выглядят лучше, потому что команда занимает 6-е место, но имеет еще три игры в запасе и потенциально может возглавить турнирную таблицу.

Контракт нынешнего главного тренера Мирчи Луческу истекает летом 2024 года. Стоит отметить, что Шовковский уже имеет тренерский опыт. Весной 2023 года "СаШо" был исполняющим обязанности главного тренера в киевском клубе, пока Луческу лечился от болезни.

Напомним, что Шовковский с 2018 по 2022 год был тренером в национальной сборной Украины. Сначала он ассистировал в штабе Андрея Шевченко, а потом помогал Александру Петракову. В январе 2023 года Шовковский вошел в штаб Луческу в качестве помощника главного тренера.

Добавим, что 16 октября главный конкурент "Динамо" по УПЛ "Шахтер" назначил легендарного Дарио Срну на должность временно и. о. главного тренера "горняков".

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