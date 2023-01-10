Знаменитый вратарь станет ассистентом Мирчи Луческу.

Легендарный голкипер Александр Шовковский возвращается в киевское "Динамо" после шестилетнего перерыва.

Как сообщает "Динамомания", 48-летний украинец станет ассистентом главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу вместо хорвата Огнена Вукоевича, который возглавит "Осиек".

До недавнего времени Шовковский работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова. Соглашение Александра с УАФ было рассчитано до конца прошлого года и не было продлено.

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Напомним, на зимний перерыв "Динамо" ушло на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Подопечные Мирчи Луческу не пробились в евровесну, вылетев из группового раунда Лиги Европы.

Свой следующий матч в УПЛ команда проведет весной. В рамках 16-го тура "Динамо" в домашнем матче встретится с "Ингульцом", базовый день тура - 4 марта.

Александр Шовковский: карьера и достижения

Шовковский играл за "Динамо" с 1993 по 2016 год. Он является рекордсменом "бело-синих" по количеству проведенных матчей за клуб. На счету легендарного вратаря 636 игр в футболке киевлян во всех турнирах.

В составе "Динамо" Александр 14 раз становился чемпионом Украины, 11 раз побеждал в Кубке Украины и 6 раз завоевывал Суперкубок Украины.

За сборную Украины Александр Шовковский сыграл 92 матча.

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