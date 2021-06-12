Мирон Маркевич, Мирча Луческу, Николай Павлов и другие поделились своим мнением.

Известные тренеры и экс-футболисты поделились своим мнением о том, чего ждать от украинской сборной на Евро-2020, который стартовал 11 июня.

Глава Комитета национальных сборных УАФ, экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич:

"Хотел бы видеть сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы. Нужно ставить высокую планку. При удачном стечении обстоятельств и сопутствующем фарте можно побороться за место в четверке лучших сборных континента. Но здесь очень важно избежать травм, поскольку для нас это может стать проблемой".

"Можем ли мы обыграть Нидерланды? Почему нет? Чаще всего первая игра проходит примерно в равной борьбе. Понятно, что с хозяевами будет непросто, но не так сейчас страшен черт, как его малюют", - также сказал Маркевич, которого цитирует официальный сайт УАФ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Украина сейчас конкурентоспособная сборная. В ней много игроков, которые играют за топ-клубы Западной Европы. Собственно, все игроки атаки. В защите есть игроки из УПЛ. Это сбалансированная команда с хорошим потенциалом. Она, безусловно, выйдет из группы", - передает слова тренера gsp.ro.

Экс-тренер "Ворсклы", "Ильичевца" и других клубов Николай Павлов:

"Хотел бы отметить микроклимат в коллективе. Пять лет назад из сборной то и дело выходили какие-то негативные новости, а сегодня такого нет. Для меня это самое важное".

"Я поддерживал Шевченко с первых дней, потому что знал его профессиональные и человеческие качества. Знал, какой он семьянин, и видел, как по-отечески он относится к ребятам. За это время он набрался еще большего опыта - и тренерского, и жизненного. Поэтому я уверен в одном: стыдно за команду нам не будет, какими бы ни были ее результаты. Конечно, я надеюсь, что нам удастся выйти из группы", - приводит слова Павлова zbirna.com.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко:

"Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда де Бура - абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас?".

"Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус - победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины", - поделился своими ожиданиями от стартового матча "желто-синих" Левченко, передает footboom.com.

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Главный тренер "Руха" Иван Федык:

"На полуфинал чемпионата Европы мы можем рассчитывать. Это мое мнение и оно основывается на хорошей, качественной работе тренерского штаба и футболистов. Вижу, что сборная Украины в оптимальном состоянии подойдет к официальным матчам", - цитирует Федыка Sport Arena.

Экс-футболист сборной Украины Сергей Назаренко:

"Мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого имеются: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем и с первоочередным заданием - выходом из группы, наши ребята справятся", - сказал Назаренко сайту meta-ratings.com.ua.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь