Накануне поединка Коморские острова остались без вратарей из-за травмы и коронавируса.

На матче 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Коморских островов и Камеруна место в воротах островной страны был вынужден занять защитник.

Накануне поединка Коморские острова остались без вратарей из-за травмы и коронавируса, поэтому место в воротах пришлось занять защитнику Шакеру Альхадуру. Ему пластырем исправили номер на его футболке.

На этом неудачи Коморских островов не закончились - уже на 7-й минуте матча удален был один из ее центральных защитников, а на 29-й команда пропустила гол. Во втором тайме Камерун удвоил свое преимущество, но Коморские острова забили один гол в ответ. Матч завершился победой камерунцев со счетом 2:1.

Во время матча защитник продемонстрировал на воротах великолепную реакцию и осуществил несколько самых настоящих суперсейвов. Согласно статистике защитник отразил в матче с именитым соперником четыре удара из шести.

OH LA DOUBLE PARADE DE ZINZIN DU DÉFENSEUR CHAKER ALHADHUR 🤯 #Comorespic.twitter.com/NZLXFvJYB3 — M|Miotto (@Maxmiotto_) January 24, 2022

Вас также могут заинтересовать новости: