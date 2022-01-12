Тунис и Мали открывали четвертый игровой день КАН-2022.

Матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций Тунис - Мали завершился грандиозным скандалом.

Рефери из Замбии что-то видимо проморгал с секундомером и дал финальный свисток на 85-й минуте. Впрочем, его быстро поправили с бровки и судья дал доиграть еще 5 минут. Вернее, всего 4, и свистнул снова на 89-й минуте.

На скамейке запасных Туниса началась потасовка, один из игроков получил красную.

Читайте такжеИбрагимович пишет историю: гол легендарного шведа помог Милану добыть разгромную победу (видео)Судья не компенсировал ни одной минуты. Это вызвало протест сборной Туниса. При этом во втором тайме было два пенальти, удаление, девять замен и просмотр момента ВАР.

Уже после завершения игры было решено, что команды должны доиграть еще три минуты. Информация об этом появилась через 20 минут после завершения игры. Футболисты сборной Мали вернулись, но тунисцы отказались возвращаться на поле.

Завершился поединок в итоге минимальной победой сборной Мали. Победу команде принес гол Ибрагима Коне на 48-й минуте игры.

Тунис - Мали 0:1

Гол: Коне (48)

Тунис: Бен Саид, Ифа (Тугар, 81), Тальби, Бронн, Маалул, Матлути, Меджбри (Кауи, 46), Скири, Лайдуни (Слимане, 67), Хазри, Слити

Мали: Мункоро, Траоре, Куяте, Айдара, Сако, Айдара (Кулибали, 81), Самассеку, Траоре (Биссума, 59), Коне (Думбья, 73), Дженепо (Туре, 81), Траоре (Кулибали, 73)

Нереализованный пенальти: Хазри (77, вратарь)

Удален: (Туре, 89)

— Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

Сборная Мали с 3 очками занимает первое место в турнирной таблице группы F. Тунис - 4-я строчка и 0 баллов.

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