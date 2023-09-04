Лионель Месси отдал две голевых передачи и стал лучшим игроком матча.

В ночь на 4 сентября состоялся поединок американской лиги МЛС, в котором "Лос-Анджелес" принимал "Интер Майами".

Игра проходила на стадионе "ВМО" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший два ассиста. После передач аргентинского нападающего забивали Жорди Альба и Леонардо Кампана. Еще один мяч за "Интер Майами" забил Факундо Фариас.

Единственный гол "Лос-Анджелеса" на 90-й минуте забил Райан Холлингсхед. Ассистировал ему Карлос Вела.

Украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов провел на поле весь матч. Статистический портал WhoScored поставил украинцу за этот поединок 7,0 балла. Лучшим игроком стал Лионель Месси - 8,6 балла.

"Лос-Анджелес" - "Интер Майами" - 1:3

Голы: Холлингсхед, 90 - Фариас, 14, Альба, 51, Кампана, 83

Обзор матча:

Добавим, что поединок Лионеля Месси и компании против действующего чемпиона МЛС пришли посмотреть много звезд Голливуда и других селебрити, включая принца Гарри и Меган Маркл, Леонардо Ди Каприо, Джейсона Судейкиса (Теда Лассо), Селену Гомес, ЛеБрона Джеймса, Уилла Фаррелла, Тома Холланда и других звезд.

Стоит отметить, что "Интер Майами" с момента прихода Лионеля Месси не проиграл ни одной игры. С аргентинцем в составе команда провела 11 матчей во всех турнирах, одержав 10 побед и однажды сыграв вничью. В трех играх клуб из Майами побеждал в серии пенальти.

В конце августа "Интер Майами" стал победителем Кубка лиг-2023. Этот трофей стал первым для Месси в новом клубе, а также первым трофеем в истории "Интера Майами".

В рамках МЛС Месси и компания сыграли три матча - две победы и одна ничья.

Лионель Месси сыграл за "Интер Майами" 11 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

На данный момент "Интер Майами" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 25 очков. "Лос-Анджелес", в свою очередь, располагается на третьем месте в Западной конференции, набрав 40 очков.

В следующем туре "Интер Майами" сыграет против "Спортинга Канзас-Сити", а "Лос-Анджелес" встретится с "Портленд Тимберс".

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