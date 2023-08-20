В ночь на воскресенье, 20 августа, состоялся финал Кубка лиг-2023, в котором "Интер Майами" противостоял "Нэшвиллу".
Команда Сергея Кривцова и Лионеля Месси сумела одержать победу, завоевав тем самым первый трофей в истории "Интера Майами".
Первый гол в этой игре был забит на 23-й минуте - Лионель Месси отправил мяч в "девятку" ворот фантастическим ударом с дальней дистанции.
На 57-й минуте "Нэшвилл" сравнял счет - вратарь "Интера Майами" Джейк Каллендер после серии рикошетов затолкал мяч себе в ворота.
Судьбу титула решила серия пенальти, которая завершиалсь со счетом 10:9 - в пользу клуба из Майами. Решающий пенальти не забил голкипер "Нэшвилла". Месси, Бускетс и Кривцов реализовали свои удары.
"Нэшвилл" – "Интер Майами" – 1:1 (пен. 9:10)
Голы: Калландер, 57 (автогол) - Месси, 23
Обзор матча:
Отметим, что лучшим бомбардиром Кубка лиг-2023 стал Лионель Месси. На счету звзедного аргентинца 10 голов в 7 матчах. 36-летний нападающий забивал в каждом поединке на этом турнире, а также отметился тремя дублями.
Лионель Месси также был признан лучшим игроком финала Кубка лиг-2023. Статистический портал AiScore поставил аргентинцу оценку 8,8 балла, что является лучшим показателем среди всех игроков.
Украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов получил за эту игру 7,3 балла.