Военный попал под вражеский обстрел во время выполнения боевого задания.

Защищая Украину, погиб отец голкипера донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского – Дмитрий Твардовский. Об этом сообщается на странице футбольного клуба в Instagram.

"Дмитрий Анатольевич Твардовский с первых дней полномасштабной войны стал в ряды ВСУ, был минометчиком, служил в самых горячих точках востока Украины, мужественно защищал независимость нашего государства и свободу украинского народа", – рассказали в "Шахтере".

Отмечается, что 21 ноября Дмитрий Твардовский с побратимами попал под вражеский обстрел во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Защитник получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 45 лет.

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"ФК "Шахтер" искренне соболезнует семье Дмитрия Анатольевича – жене, сыновьям, матери и всем близким – в связи с этой невосполнимой утратой. Вечная память, честь и почет Дмитрию Твардовскому. Героям слава!", – добавили в футбольном клубе.

Гибель военных в войне РФ против Украины

На фронте погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко. С началом полномасштабной войны Скляренко добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде. Он был награжден "Золотым Крестом".

В октябре стало известно, что погиб украинский гандболист, игрок команды СКА-Львов Роман Заец. Он участвовал в боях в Донецкой области.

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