Эдуар Менди претендовал на награду лучшему вратарю, но ее получил Джанлуиджи Доннарумма.

Бывший защитник сборной Франции, "Манчестер Юнайтед" и ряда других команд Патрис Эвра прокомментировал тот факт, что награда лучшему вратарю мира по итогам года от France Football досталась итальянцу Джанлуиджи Доннарумме, а не сенегальцу Эдуару Менди.

Церемония вручения наград "Золотой мяч-2021" прошла 29 ноября.

Своим мнением Эвра поделился в Instagram. Очевидно, он считает, что награда должна была достаться Менди, но списал итоги голосования на цвет кожи сенегальца.

"А что насчет Эдуара Менди? А, ну да, конечно, он же играет в Кубке Африки, мы же обезьяны, никто не уважает этот турнир", - сказал Эвра.

"Как бы там ни было, это единственный турнир, для которого футболистам приходится покидать клуб на три недели. Потому что у Африки всегда мало пространства для маневра. Но все изменится", - добавил Эвра, который родился в Сенегале, но выступал за французскую сборную.

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Доннарумма и Менди: что они выиграли в 2021 году

Джанлуиджи Доннарумма летом стал чемпионом Европы со сборной Италии. При этом он отбил два пенальти в послематчевой серии в финале.

Итальянец был признан лучшим игроков Евро-2020.

Доннарумма также был признан лучшим вратарем мира в 2021 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Менди вместе с "Челси" выиграл Лигу чемпионов 2020-2021, а также Суперкубок УЕФА.

Сенегалец был признан лучшим голкипером Лиги чемпионов 2020-2021.

Кубок африканских наций, о котором упоминал Эвра, в предыдущий раз проходил в 2019 году. Менди вместе со сборной Сенегала стал серебряным призером турнира.

Автор: Антон Дударь