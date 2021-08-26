Роберто Де Дзерби подчеркнул, что "горняки" проявили характер.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с "Монако" в матче квалификации Лиги чемпионов, которая вывела "горняков" в групповой этап турнира.

Де Дзерби цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но "Монако" - очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров", - подчеркнул Де Дзерби, добавив, что ситуация на поле изменилась после того, как в игру вступили Фернандо и Михаил Мудрик.

Итальянский тренер отметил, что у "Монако" было много голевых шансов, но сказал, что именно при этом позволило "Шахтеру" добиться результата:

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"У нас есть то, чего нет в других командах, - сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать. Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке".

Де Дзерби выразил мнение, что "Шахтер" заслужил выход в групповой этап больше, чем "Монако":

"Когда есть такие моменты, как с Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем "Монако".

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2021-2022

"Горняки" стартовали с третьего раунда квалификации, в котором прошли бельгийский "Генк" - 2:1 и 2:1.

"Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов пятый год подряд и в 16-й раз в своей истории.

Тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов.

20-летний Михаил Мудрик дебютировал в еврокубках.

"Шахтер" при жеребьевке будет в третьей корзине вместе с "Порту", "Аяксом", "Лейпцигом", "Зальцбургом", "Бенфикой", "Аталантой" и "Зенитом".

Автор: Антон Дударь