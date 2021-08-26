Донецкий клуб продемонстрировал характер и выдержку.

Донецкий "Шахтер" пробился в групповой этап Лиги чемпионов! Во втором матче с французским "Монако" "горняки" добыли нужный результат.

"Шахтер" начал игру крайне неуверенно. Весь первый тайм прошел под диктовку футболистов "Монако". Французы выиграли первую половину встречи по ударам 13:2, а капитан "монегасков" Виссам Бэн-Йеддер оформил дубль. Он также имел роскошную возможность сделать хет-трик в "раздевалку", но не смог перебросить Андрея Пятова на 45-й минуте.

В перерыве наставник "горняков" Роберто Де Дзерби заменил Николая Матвиенко, допустившего ошибку в моменте со вторым пропущенным голом, на Исмаили. Таким образом, вся линия защиты "Шахтера" во втором тайме стала бразильской. А среди украинцев единственным в составе стал голкипер Пятов.

Во втором тайме "Шахтер" прибавил. Сначала Манор Соломон и Тете упустили возможности забить, когда неудачно пробили из-за пределов штрафной. А потом сработал "джокер" от Де Дзерби. Итальянский тренер выпустил на замену Марлоса, забившего сверхважный гол, вернувший "Шахтер" в игру. Символично, что Марлос сделал взятие ворот, ведь на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове он немало забивал голов в свое время за одноименную команду, цвета которой он защищал до перехода в "Шахтер".

"Монако" имело возможность за две минуты до конца основного времени вырвать победу, но Пятов совершил мощный сейв. Основное время завершилось со счетом 2:1 в пользу "Монако", а затем игра перешла в дополнительное время. Правило выездного гола уже отменено, а потому минимальная победа "Шахтера" в первом поединке позволила "горнякам" не вылететь по итогам 90 минут игры в Харькове.

В овертаймах обе команды играли осторожно, но на 114-й минуте Михаил Мудрик сделал прострел, а защитник "Монако" Агиллар срезал мяч в собственные ворота. Донецкий клуб получил промоушен в групповой этап Лиги чемпионов.

"Шахтер" - "Монако" - 2:2 (первый матч - 1:0)

Голы: Марлос, 74, Агиллар, 114 (автогол) - Бэн Йеддер, 18, 39

"Шахтер": Пятов, Додо, Витао (Кривцов, 100), Марлон, Матвиенко (Исмаили, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 83), Траоре (Фернандо, 100)

"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиллар, 98), Марипан, Бадияшиль, Кайо Энрике, Чуамени, Фофана, Желсон Мартинш (Лукас, 71), Фолланд, Головин (Диоп, 77), Бэн-Йеддер (Изидор, 77)

Видеообзор матча.

Первый гол "Монако".

Второй гол "Монако".

Первый гол "Шахтера".

Второй гол "Шахтера".

"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022

"Шахтер" играл в квалификации ЛЧ впервые за пять лет.

"Горняки" стартовали с третьего раунда квалификации, в котором прошли бельгийский "Генк" - 2:1 и 2:1.

"Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов в шестнадцатый раз в своей истории.

Тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби впервые в карьере сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Автор: Артем Будрин