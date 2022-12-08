Михаил Мудрик входит в сферу интересов лондонского "Арсенала".

Талантливый полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик является трансферной целью лондонского "Арсенала".

Эту информацию впервые подтвердил главный тренер "канониров" Микель Артета.

По словам испанского специалиста, клуб предпринимает попытки подписать 21-летнего украинского таланта.

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"Мы пытаемся", - приводит слова Артеты Football London.

Отметим, что в своем недавнем интервью Мудрик заявил, что из нескольких предложений он отдает предпочтение варианту с лондонским "Арсеналом". Кроме того, футболист "Шахтера" подтвердил свое желание перейти в другой клуб уже в зимнее трансферное окно.

Добавим, что "Шахтер" хочет выручить за трансфер своего главного таланта порядка 100 миллионов евро. "Горняки" повысили стоимость игрока по итогам выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Мудрика могут составить другие топ-клубы Европы, среди которых "Манчестер Сити", ПСЖ и мадридский "Реал".

В текущем сезоне Михаил сыграл в составе "Шахтера" в 18 матчах и забил 10 мячей. Контракт 21-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 2026 года.

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