Талантливый полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик является трансферной целью лондонского "Арсенала".
Эту информацию впервые подтвердил главный тренер "канониров" Микель Артета.
По словам испанского специалиста, клуб предпринимает попытки подписать 21-летнего украинского таланта.
"Мы пытаемся", - приводит слова Артеты Football London.
Отметим, что в своем недавнем интервью Мудрик заявил, что из нескольких предложений он отдает предпочтение варианту с лондонским "Арсеналом". Кроме того, футболист "Шахтера" подтвердил свое желание перейти в другой клуб уже в зимнее трансферное окно.
Добавим, что "Шахтер" хочет выручить за трансфер своего главного таланта порядка 100 миллионов евро. "Горняки" повысили стоимость игрока по итогам выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.
Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Мудрика могут составить другие топ-клубы Европы, среди которых "Манчестер Сити", ПСЖ и мадридский "Реал".
В текущем сезоне Михаил сыграл в составе "Шахтера" в 18 матчах и забил 10 мячей. Контракт 21-летнего вингера с "горняками" рассчитан до 2026 года.