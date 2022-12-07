Стоимость 21-летнего вингера "Шахтера" за три месяца выросла на 25 миллионов евро.

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик подорожал на 25 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории украинской Премьер лиги.

Об этом сообщает обновленный рейтинг авторитетного портала Transfermarkt.

В сентябре 21-летний вингер стоял 15 миллионов евро. Теперь Мудрика оценивают в 40 миллионов евро. Это рекордная стоимость футболиста в истории УПЛ.

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На втором месте в списке самых дорогих игроков УПЛ расположился Виктор Цыганков, цена на которого упала на 3 миллиона евро и сейчас составляет 22 миллиона евро. Третья строчка осталась за Ильей Забарным, цена которого осталась неизменной - 15 милионов евро.

Топ-5 закрывают игроки "Шахтера" Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, стоимость которых оценивается в 11 миллионов евро. Артем Довбик расположился на 6 строчке с ценой в 10 миллионов евро - стоимость увеличилась на 4 миллиона евро.

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Стоит отметить, что Михаил Мудрик теперь самый дорогой игрок не только в УПЛ, но и всей Украины. Вингер "Шахтера" обошел по стоимости Александра Зинченко. Цена на защитника лондонского "Арсенала" - 32 миллиона евро.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2026 года.

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