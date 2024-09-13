'Мы создали историю': Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Футболист отметил, что его фолловеры стали "частью жизни".

Футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг 1 миллиарда подписчиков в социальных сетях.

Как сообщил португальский форвард в Instagram, эта цифра - это не только его достижение, а еще и поклонников, которых он назвал частью своей жизни.

"Мы создали историю - 1 млрд подписчиков! Это больше чем просто цифра - это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни", - написал Роналду. Видео дня

Только в Instagram насчитывается 638 миллионов подписчиков. Кроме того, он имеет более 170 миллионов подписчиков на Facebook и 113 миллионов на X.

Рекорды Криштиану Роналду

Португальский форвард удивляет весь мир не только рекордами на футбольном поле, но и в медиа-пространстве. Недавно он создал свой канал на Youtube, установив абсолютный рекорд платформы, поскольку ему понадобилось всего полтора часа, чтобы набрать 1 миллион подписчиков.

Сейчас на него подписаны около 58 миллионов человек.

Кроме того, совсем недавно он задумался, станет ли тренером после того, как закончит карьеру игрока. И заявил, что пока еще готов выходить на поле не менее 2-3 лет.

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