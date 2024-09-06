Португальский футболист забил 900-й гол в карьере, сыграв в первом туре Лиги Наций против Хорватии.

Португальский форвард Криштиану Роналду стал первым футбольным игроком, которому удалось забить 900-й гол в карьере. Это произошло в матче сборной, в первом туре Лиги наций-2024/25.

"Мой вызов – стать первым, кто забьет 1000 голов. Одно отличие – все голы, которые я забиваю, есть на видео", - заявил Криштиану Роналду.

Больше всего мячей он забил в составе "Реал Мадрид" — 450 голов в период с 2009 по 2018 года. 131 мяч в ворота соперника он закатил за сборную Португалии, 145 — за "Манчестер Юнайтед", 101 — за "Ювентус", 68 — за "Ан-Наср" и пять голов за "Спортинг".

Видео дня

39-летний футболист первый в истории с таким количеством голов. На втором месте после него идет аргентинец Лионель Месси, который, в отличии от Роналду, сумел выиграть Чемпионат Мира, забив за карьеру 838 голов.

И третьим в списке значится бразилец Пеле — на его счету 762 гола.

Рекорды Криштиану Роналду

Португальский форвард удивляет весь мир не только рекордами на футбольном поле, но и в медиа-пространстве. Недавно он создал свой канал на Youtube, установив абсолютный рекорд платформы, так как ему понадобилось всего полтора часа, чтобы набрать 1 миллион подписчиков.

Сейчас на него подписаны около 58 миллионов человек.

Кроме того, совсем недавно он задумался, станет ли тренером после того, как закончит карьеру игрока. И заявил, что пока еще готов выходить на поле не менее 2-3 лет.

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