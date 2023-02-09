Руслан Малиновский принес победу "Марселю" в игре Кубка Франции против ПСЖ.

В среду, 8 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Франции по футболу, в котором "Марсель" обыграл на своем поле ПСЖ.

Победу и путевку в 1/4 финала "провансальцам" принес гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Украинец забил пушечным ударом с линии штрафной.

Стоит отметить, что ПСЖ исторически является принципиальным соперником для "Марселя".

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После игры болельщики "провансальцев" были восторжены игрой Руслана Малиновского и писали много комплиментов украинскому полузащитнику в Твиттере:

HENNI MOHAMED OFFICIEL: "Тест формальный: я беременный от Малиновского"

MrcVsq: "Мастер-класс от украинца"

lucaastrn: "Зеленский, позвони, я буду воевать за тебя"

nawre2ski: "Мы должны для него освободить Украину"

Dk_Lvl: "Мы пойдем воевать за него, если победим"

VaniaMorozov14: "Что за человек. Лучший, чем Месси"

massiliagoat: "Пусть воистину живет Украина"

cestmino: "Малиновский, ты заслуживаешь всех денег Макрона для своей страны"

2DR17: "Сумасшедший. Если бы Малиновского отправили на передовую, война бы давно закончилась"

Mohamed Attache: "Малиновский, мы тебя любим... Какая поддержка, какая атмосфера!"

BIBICHE: "Малиновский, спасибо тебе за все"

OwGage: "Малиновский - король"

ybarbukh: "Просто ноги-базуки"

Добавим, что победа над ПСЖ в Кубке Франции стала для "Марселя" первой победой над парижанами на домашнем поле с ноября 2011 года, сообщает Opta. Тогда "Марсель" оказался сильнее ПСЖ в матче Лиги 1 со счетом 3:0.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Марсель" в январе этого года из итальянской "Аталанты". В составе французского клуба украинец сыграл семь матчей и забил два гола во всех турнирах.

Дебютный гол за "Марсель" Руслан Малиновский забил в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".

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