Руслан Малиновский / фото twitter.com/OM_Officiel

В среду, 8 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Франции по футболу, в котором "Марсель" обыграл на своем поле ПСЖ

Победу и путевку в 1/4 финала "провансальцам" принес гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Украинец забил пушечным ударом с линии штрафной. 

Стоит отметить, что ПСЖ исторически является принципиальным соперником для "Марселя". 

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После игры болельщики "провансальцев" были восторжены игрой Руслана Малиновского и писали много комплиментов украинскому полузащитнику в Твиттере:

  • HENNI MOHAMED OFFICIEL: "Тест формальный: я беременный от Малиновского"
  • MrcVsq: "Мастер-класс от украинца"
  • lucaastrn: "Зеленский, позвони, я буду воевать за тебя"
  • nawre2ski: "Мы должны для него освободить Украину"
  • Dk_Lvl: "Мы пойдем воевать за него, если победим"
  • VaniaMorozov14: "Что за человек. Лучший, чем Месси"
  • massiliagoat: "Пусть воистину живет Украина"
  • cestmino: "Малиновский, ты заслуживаешь всех денег Макрона для своей страны"
  • 2DR17: "Сумасшедший. Если бы Малиновского отправили на передовую, война бы давно закончилась"
  • Mohamed Attache: "Малиновский, мы тебя любим... Какая поддержка, какая атмосфера!"
  • BIBICHE: "Малиновский, спасибо тебе за все"
  • OwGage: "Малиновский - король"
  • ybarbukh: "Просто ноги-базуки"

Добавим, что победа над ПСЖ в Кубке Франции стала для "Марселя" первой победой над парижанами на домашнем поле с ноября 2011 года, сообщает Opta. Тогда "Марсель" оказался сильнее ПСЖ в матче Лиги 1 со счетом 3:0.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Марсель" в январе этого года из итальянской "Аталанты".  В составе французского клуба украинец сыграл семь матчей и забил два гола во всех турнирах. 

Дебютный гол за "Марсель" Руслан Малиновский забил в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". 

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