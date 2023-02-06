Дебютный гол Руслана не спас "Марсель" от поражения.

В матче 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на своем поле проиграл "Ницце" со счетом 1:3. Украинский хавбек Руслан Малиновский забил свой первый гол за провансальцев.

На 46-й минуте Малиновский появился на поле, заменив Оливейру. На 60-й минуте экс-полузащитник итальянской "Аталанты" мощным пушечным ударом поразил ворота "Ниццы". Таким образом, Руслан забил дебютный гол за "Марсель".

29-летний украинец получил от авторитетного портала WhoScored оценку 7,2. Это самый высокий балл среди представителей "Марселя".

Видео дня

Марсель - Ницца - 1:3

Голы: Малиновский, 60 - Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85

Добавим, что "Марсель" занимает вторую строчку в чемпионате Франции. У них 46 очков после 22 туров. В ПСЖ после аналогичного количества поединков 54 очка и первое место.

В следующем туре Лиги 1 "Марсель" сыграет против "Клермона". Матч состоится 11 февраля. 8 февраля провансальцы проведут поединок 1/8 финала Кубка Франции против ПСЖ.

Дебютный гол Малиновского

Руслан Малиновский: последние новости

Руслан Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" во время последнего зимнего трансферного окна. Французский клуб арендовал украинского полузащитника с обязательным правом выкупа. Летом французы заплатят за украинца 10 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены бонусами.

Напомним, что недавно Малиновский попал в скандал. Он обнимался с российским футболистом Александром Головиным.