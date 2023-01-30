Руслан Малиновский считает, что не достоин хейта, который получил в соцсетях.

В субботу, 28 января, состоялся поединок 20-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "Марсель" украинца Руслана Малиновского встречался с "Монако". Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Полузащитник сборной Украины вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл практически весь матч. Однако, темой для обсуждения внезапно стала не игра Руслана.

В сети появились снимки, на которых украинский полузащитник "Марселя" обнимается с росийским футболистом "Монако" Александром Головиным.

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Полузащитник сборной Украины решил отреагировать на скандальный инцидент и опубликовал пост в своем Инстаграме, в котором извинился за свой поступок.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину, по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине", - написал Малиновский.

Скандальный эпизод прокомментировала также жена полузащитника "Марселя" Роксана Малиновская.

"Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок "Монако" просто поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же, позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело высказываться публично или нет, нам это безразлично. А вот Ваша реакция нас удивляет. Руслан с первого дня войны прославляет Украину в Европе, один из немногих!!! Также мы собираем огромные средства на помощь нашему народу. Напрашивается вывод, что вы предатель. Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, будут оскорблять, просто будут уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать", - написала Роксана.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты". Французский клуб арендовал украинского полузащитника с обязательным правом выкупа. Летом французы заплатят за украинца 10 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены бонусами.

За "Марсель" Малиновский уже сыграл четыре матча, результативными действиями не отличался.

После 20 сыгранных туров "Марсель" с 43 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

В следующем туре Лиги 1 "Марсель" сыграет против "Нанта". Матч состоится 1 февраля.

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