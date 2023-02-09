Руслан Малиновский забивает за "Марсель" во втором матче подряд.

В среду, 8 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором "Марсель" встречался с ПСЖ.

Игра проходила на стадионе "Велодром" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

"Марсель" открыл счет на 31-й минуте - пенальти реализовал чилийский форвард Алексис Санчес. В дополнительное время к первому тайму испанский защитник парижан Серхио Рамос с передачи Неймара сравнял счет.

На 57-й минуте полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский забил победный гол в матче. Украинец с линии штрафной роскошным пушечным ударом вколотил мяч в сетку ворот Доннаруммы.

Таким образом, "Марсель" вышел в четвертьфинал Кубка Франции, а ПСЖ завершил участие в турнире.

"Марсель" - ПСЖ - 2:1

Голы: Санчес, 31 (пен), Малиновский, 57 - Рамос, 45+2

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63), Клосс, Ронжье, Верету, Юндер (Унахи, 85), Малиновский, Гендузи, Санчес (Витинья Оливейра, 90)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Данилу (Заир-Эмри, 63), Ф. Руис, Верратти (Солер, 76), Витинья Феррейра (Экетике, 63), Месси, Неймар

Предупреждения: Гендузи, Мбемба - Мендеш

Обзор матча:

Стоит отметить, что гол в этом поединке стал вторым кряду для Руслана Малиновского. Ранее украинец отличился взятием ворот в игре чемпионата Франции против "Ниццы".

За матч против ПСЖ Малиновский получил от Sofascore оценку 7,5. Высшую оценку получили Дженгиз Юндер (7,8) и Валентен Ронже (7,6). 7,5 также получил Алексис Санчес.

Напомним, действующим победителем Кубка Франции является "Нант", который в финальном матче прошлого года обыграл "Ниццу" со счетом 1:0.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Франции является ПСЖ, команда выигрывала турнир 14 раз.

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