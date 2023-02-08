"Марсель" померяется силами с ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

В среду, 8 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Марсель" сыграет против ПСЖ.

Поединок грандов французского футбола примет стадион "Велодром".

"Марсель", цвета которого защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский, в текущем розыгрыше Кубка Франции сыграл два поединка. На стадии 1/32 финала "провансальцы" на выезде со счетом 2:0 одолели команду "Эр" из четвертого дивизиона - Лиги Насьональ 2. Затем команда Малиновского дома одержала победу против "Ренна" со счетом 1:0.

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ПСЖ на своем пути в текущем розыгрыше Кубка Франции на стадии 1/32 финала со счетом 3:1 обыграл в гостях "Шатору", который представляет третий дивизион французского чемпионата - Лигу Насиональ. Затем парижане также на выезде нанесли унизительное поражение любительской команде под названием "Пеи-де-Кассель" (7:0).

Стоит отметить, что у "Марселя" плохая статистика в матчах против ПСЖ. В последний раз "провансальцы" на своем поле побеждали парижан в далеком 2011 году. Кроме того, "Марсель" не может забить ПСЖ в трех последних встречах.

Марсель - ПСЖ: прогноз

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают ПСЖ. Ставки на победу "Марселя" принимают с коэффициентом 3,25. Успех гостей оценивается в 2,21. А ничейный исход поединка - 3,60.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,60. Гол команды Руслана Малиновского оценивают в 1,32, а на то, что забьет парижский клуб, можно поставить за 1,21.

На выход ПСЖ в 1/4 финала Кубка Франции принимаются ставки с коэффициентом 1,67. Коэффициент на итоговый триумф "Марселя" - 2,30.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,30.

Марсель - ПСЖ: трансляция

В Украине матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу между командами "Марсель" и ПСЖ в прямом эфире покажет YouTube-канал "Футбол 2.0".

Стартовый свисток прозвучит в 22:10 по киевскому времени.

Напомним, свой предыдущий матч "Марсель" играл против "Ниццы" в рамках чемпионата Франции. В этом матче украинец Руслан Малиновский забил дебютный гол за французский клуб, однако "провансальцы" потерпели поражение со счетом 1:3.

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