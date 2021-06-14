Российский артист Михаил Боярский сравнил сборные Украины и России на Евро-2020.
В 1-м туре чемпионата Европы Украина дала бой Нидерландам, но проиграла, тогда как Россия безвольно уступила Бельгии.
Слова Боярского приводит "Спорт-Экспресс".
"Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", - сказал артист.
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Напомним, на Евро-2020 Украина выступает в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Россия ведет борьбу за выход в плей-офф с Бельгией, Финляндией и Данией.
Нидерланды - Украина: итоги матча
- Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.
- Нидерланды - Украина: видео всех голов матча
- После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.
- Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.
- Лучшим игроком матча был признан автор победного гола Дензел Дюмфрис.
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