Российский артист "позавидовал" тому, как играла Украина.

Российский артист Михаил Боярский сравнил сборные Украины и России на Евро-2020.

В 1-м туре чемпионата Европы Украина дала бой Нидерландам, но проиграла, тогда как Россия безвольно уступила Бельгии.

Слова Боярского приводит "Спорт-Экспресс".

"Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", - сказал артист.

Читайте также"Чтобы пьяные русские не докопались": в Санкт-Петербурге полиция попросила болельщиков убрать флаг Украины

Напомним, на Евро-2020 Украина выступает в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Россия ведет борьбу за выход в плей-офф с Бельгией, Финляндией и Данией.

Нидерланды - Украина: итоги матча

Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.

Нидерланды - Украина: видео всех голов матча

После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.

Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.

Лучшим игроком матча был признан автор победного гола Дензел Дюмфрис.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь