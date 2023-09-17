Маурисио Почеттино остался доволен игрой своих подопечных в пятом туре АПЛ.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино дал комментарий после ничьей с "Борнмутом" (0:0) в 5-м туре АПЛ.

По словам аргентинского тренера, Мудрику было очень важно впервые в сезоне попасть в стартовый состав, а команда должна помочь украинцу найти лучшие способы применить свои таланты на поле.

"Сегодня мы должны были легко побеждать 1:0 или 2:0, потому что в первые 30 минут у нас были моменты. Если мы не забили и не выиграли игру, возможно, нам нужно сказать людям, что этого было недостаточно. Мудрик улучшается. Ему до сих пор нужно учиться в Премьер-лиге. Ему нужно лучше понимать игру и иногда стараться быть более связанным с командой. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения в течение сезона", - сказал Почеттино в комментарии Sky Sports.

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Добавим, что в матче против "Борнмута" Мудрик отыграл 63 минуты и был заменен на Коула Палмера. 22-летний украинский вингер провел активно первый тайм, получил желтую карточку и оценку 6,5 баллов от портала WhoScored. Илья Забарный в составе "Борнмута" отыграл против "Челси" весь поединок и заработал оценку 6,8.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе этого года.

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