Украинские футболисты начали поединок с первых минут.

В воскресенье, 17 сентября, состоялся поединок 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" играл против "Борнмута".

Илья Забарный и Михаил Мудрик попали в стартовые составы своих команд, первое в этом сезоне "украинское дерби" в АПЛ завершилось миром - без забитых голов.

Отметим, что Мудрик неплохо провел первую половину встречи, но был заменен на 63-й минуте, в его пассиве желтая карточка. Для него это был первый выход в старте в матче чемпионата Англии с начала сезона. Забарный отыграл без замены.

Статистический портал WhoScored поставил Мудрику 6,5 баллов. Забарный получил оценку 6,8.

Ничья в этой игре позволила "Борнмуту" набрать три очка и подняться на 15-е место в турнирной таблице. В активе лондонского "Челси" пять баллов и 14-я строчка.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Астон Виллы", а "Борнмут" встретится с "Брайтоном".

"Борнмут" - "Челси" - 0:0

"Борнмут": Нето, Ааронс, Забарный, Келли, Керкез (Сенеси, 74) - Кристи (Брукс, 89), Кук - Уаттара (Клюйверт, 63), Биллинг, Тавернье (Синистерра, 74), Соланке

"Челси": Санчез, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл (Чилуэлл, 81) - Угочукву, Галлахер - Стерлинг, Фернандес (Маатсен, 81), Мудрик (Палмер, 63) - Джексон

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