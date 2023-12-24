Победу "Вулверхэмптону" принесли точные удары Лемина и Доэрти.

В воскресенье, 24 декабря, состоялся поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Вулверхэмптон" принимал "Челси".

Игра проходила на стадионе "Молинью" и завершилась неожиданной победой хозяев поля.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Первый мяч в этой встрече был забит в начале второго тайма, его автором стал Марио Лемина. Полузащитник "волков" отличился на 51-й минуте встречи после передачи Пабло Сарабии. В компенсированное время преимущество "Вулверхэмптона" удвоил Мэтт Доэрти. На 90+6-й минуте "Челси" удалось один мяч отыграть - Кристофер Нкунку забил с передачи Рахима Стерлинга.

Видео дня

"Вулверхэмптон" - "Челси" - 2:1

Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 - Нкунку, 90+6

"Вулверхэмптон": Са, Килман, Доусон (С. Буэно, 70), Тоти, Семеду, Лемина Гомеш, Аит-Нури (У. Буэну, 87), Хван, Сарабия (Дойл, 75), Кунья (Доэрти, 86)

"Челси": Петрович, Гюсто (Бадиашиль, 80), Дисаси, Силва, Колвилл (Маатсен, 79), Угочукву (Нкунку, 59), Галлахер, Палмер, Джексон (Мадуэке, 80), Стерлинг, Броя (Мудрик, 59)

Предупреждения: Лемина (27), Кунья (64), У. Буэну (90+10) - Галлахер (30), Палмер (56), Гюсто (60), Джексон (62), Стерлинг (90+9)

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных и появился на поле на 59-й минуте. Результативными действиями украинец не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру Мудрика в 6,8 балла.

Победа в этой игре позволила "Вулверхэмптону" подняться сразу на три позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. С 22 баллами в активе "волки" занимают 11-ю строчку. "Челси" также имеет в своем активе 22 набранных очка и занимает 10-е место.

В следующем туре чемпионата Англии "Вулверхэмптон" сыграет против "Брентфорда", а "Челси" встретится с "Кристал Пэлас".

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