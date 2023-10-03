Украинский футболист постепенно интегрируется в команду.

Защитник "Челси" Ливай Колвилл рассказал о вингере лондонской команды Михаиле Мудрике.

"Это отличный игрок. Он может стать одним из лучших в мире. У него есть все, что ты хочешь от вингера, от футболиста. Трудно переходить из Украины в "Челси". Есть большое давление, которого он, возможно, не чувствовал. Здесь другая культура и в целом все. В первом тайме матча с "Фулхэмом" он был невероятным. Я так рад за него, что он забил свой дебютный гол за "Челси". Вы могли видеть это во время празднования. Он заслужил это. Каждый видит, какими качествами он обладает, и мы видим это все время на тренировках", - сказал Колвилл для Evening Standard.

Колвилл пошутил, что не стоит приближаться к Мудрику на поле, потому что 22-летний украинец может пошить в дураки любого соперника.

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"Я не приближаюсь к нему на тренировках, если только не хочу опозориться. Он такой хороший игрок. Теперь он должен отталкиваться от этого и развиваться", - добавил Колвилл.

Мудрик впервые забил за "Челси"

Напомним, что 2 октября Мудрик отметился дебютным голом в составе "Челси". Звездный вингер забил в ворота "Фулхэма" в матче АПЛ. 1145 минут понадобилось Мудрику, чтобы забить свой первый гол в составе "Челси". До этого Михаил дважды отмечался голевыми передачами за лондонский клуб.

Мудрик стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в матчах элитного дивизиона чемпионата Англии.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино ранее прокомментировал прогресс украинского вингера, заявив, что "Михаил - уникальный игрок".

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