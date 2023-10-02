"Челси" поднялся сразу на четыре позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

В понедельник, 2 октября, состоялся поединок седьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Фулхэм" принимал "Челси".

Игра проходила на стадионе "Крейвен Коттедж" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в игре был открыт на 18-й минуте - с передачи Леви Колвилла забил Михаил Мудрик. Спустя минуту "синие" удвоили свое преимущество - отличился Армандо Броя.

Видео дня

"Фулхэм" - "Челси" - 0:2

Голы: Мудрик, 18, Броя, 19

"Фулхэм": Лено, Кастань, Диоп, Рим, Робинсон, Рид (Кэйрни, 66), Палинья, Перейра (Лукич, 75), Уилсон (Ивоби, 53), Хименес (Винисиус, 53), Виллиан

"Челси": Санчез, Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо (Мадуэке, 90+6), Галлахер, Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46), Броя (Стерлинг, 65)

Предупреждения: Винисиус (57), Перейра (57) - Кукурелья (34), Палмер (55), Стерлинг (68), Санчез (87)

Отметим, что гол в этой игре стал дебютным для Мудрика в составе "Челси" не только в АПЛ, а и во всех турнирах. Михаил стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в матчах элитного дивизиона чемпионата Англии.

До Мудрика в АПЛ забивали Сергей Ребров ("Тоттенхэм"), Андрей Шевченко ("Челси"), Андрей Воронин ("Ливерпуль"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Александр Зинченко ("Арсенал").

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе этого года. В составе лондонского клуба украинец сыграл 23 матча.

Победа в этой игре позволила "Челси" подняться сразу на четыре позиции в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Маурисио Почеттино с 8 баллами занимают 11-ю строчку. "Фулхэм" также имеет в своем активе 8 очков и занимает 13-ю позицию.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Бернли", а "Фулхэм" встретится с "Шеффилд Юнайтед". Оба матча состоятся 7 октября.

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