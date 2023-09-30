Маурисио Почеттино верит в талант украинца.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал прогресс украинского вингера Михаила Мудрика.

"Сейчас он пытается быть более открытым. Пытается адаптироваться и быть более вовлеченным в каждую ситуацию. Это уникальный игрок. Он прилагает огромные усилия, чтобы попытаться интегрироваться и лучше понять, что значит играть в команде", – сказал Почеттино.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Фулхэма" 2 октября.

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Напомним, Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в январе этого года. Лондонский клуб заплатил "горнякам" за переход Михаила рекордные для украинского футбола 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов евро донецкий клуб получит в качестве бонусов.

Вингер сборной Украины подписал контракт с "синими" до лета 2031 года. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 17 матчей в футболке "Челси" и отметился 2 результативными передачами.

Почеттино недавно заявил, что Мудрику нужно "лучше понимать игру".

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