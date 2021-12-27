Влада Седан с дочкой / фото instagram.com/v.lada_sedan
Жена игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, блогерша Влада Седан опубликовала в сети красивые кадры с дочерью Евой.
Пост Седан сделала в Instagram.
"Моя душа", - подписала снимок Влада.
фото instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan
"Восхищаюсь вашей женственностью", "Какие нежные", "Зайчики", "Копия мамы", "Очень трогательно", - комментируют подписчики.
Раньше Седан уже показывала душевные фото с дочкой.
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Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
- 1 августа Зинченко и Седан стали родителями - у них родилась дочь. Девочку назвали Ева.