Влада Седан опубликовала свежие снимки.

Жена игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, блогерша Влада Седан опубликовала в сети красивые кадры с дочерью Евой.

Пост Седан сделала в Instagram.

"Моя душа", - подписала снимок Влада.

"Восхищаюсь вашей женственностью", "Какие нежные", "Зайчики", "Копия мамы", "Очень трогательно", - комментируют подписчики.

Раньше Седан уже показывала душевные фото с дочкой.

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