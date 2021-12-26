Зинченко отыграл весь матч, результативными действиями не отличился.

В воскресенье, 26 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" играл против "Лестера". Матч проходил на стадионе "Этихад" и закончился разгромной победой "горожан".

В составе "горожан" голы забивали Кевин Де Брюйне, Рияд Марез (пенальти), Илкай Гюндоган, Эмерик Ляпорт и Рахим Стерлинг, оформивший дубль. За гостей отличились Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Келечи Ихеаначо.

"Манчестер Сити" - "Лестер" - 6:3

Голы: Де Брюйне, 5, Марез (пен), 14, Гюндоган, 21, Стерлинг (пен), 25, 87, Ляпорт, 69 - Мэдиссон, 55, Лукман, 59, Ихеаначо, 65.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Диас, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден, 71), Силва, Стерлинг, Марез.

"Лестер": Шмайхель, Олбрайтон, Вестергор, Амарти, Томас, Дьюсбери-Холл, Тилеманс (Чаудхери, 71), Мадиссон, Айозе Перес (Кастань, 45), Ихеаначо, Лукман.

Предупреждение: Фернандиньо - Мэдиссон, Вестергор.

Читайте такжеСкандальное поведение: украинский форвард Яремчук едва не заработал красную карточку в Кубке Португалии (видео)Параллельно с этим матчем были сыграны еще три поединка: "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Саутгемптону" (2:3), "Арсенал" на выезде уверенно победил "Норвич" (5:0), а "Тоттенхэм" в родных стенах разобрался с "Кристал Пэлас" (3:0).

"Манчестер Сити" - "Лестер": итоги матча