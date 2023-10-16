"Сине-желтые" вышли на первое место в отборочной группе.

В понедельник, 16 октября, в рамках четвертого тура квалификации молодежного Евро-2025 по футболу, в котором сборная Украины принимала Англию.

Встреча проходила на стадионе "Кошице" в Словении и завершилась со счетом 3:2 в пользу "сине-желтых".

Счет в игре был открыт на 31-й минуте - гол забил Назар Волошин после передачи Максима Брагару. На 43-й минуте Олег Очеретько удвоил преимущество молодежной сборной Украины.

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Во втором тайме футболистам молодежной сборной Англии удалось отыграть один мяч - на 67-й минуте после передачи Лиама Дилепа забил Нони Мадуэке. В концовке встречи "трем львам" удалось счет сравнять - отличился Чарли Крессвелл.

На 90+4-й минуте Илья Квасница забил третий мяч в ворота сборной Англии и вырвал победу для "сине-желтых" в этой встрече.

Украина U21 - Англия U21 - 3:2

Голы: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 - Мадуэке, 67, Крессвелл, 89

Сборная Украины U21 набрала 9 очков за три сыгранных матча и вышла в лидеры группы F. Сборная Англии U21 с 6 баллами занимает второе место. Далее расположились молодежные команды Люксембурга, Сербии и Северной Ирландии - по три очка. На последней строчке идет сборная Азербайджана - 0 очков.

В следующем туре отбора на молодежное Евро-2025 сборная Украины сыграет против Люксембурга (17 ноября), а Англия встретится с Сербией (18 ноября).

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