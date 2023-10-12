Сборная Украины U21 выиграла два матча подряд в квалификации Евро-2025.

В четверг, 12 октября, состоялся поединок третьего тура отбора на молодежный ЧЕ-2025, в котором сборная Украины играла против Люксембурга.

Игра проходила на стадионе "Эш-сюр-Альзетт" и завершилась разгромной победой "сине-желтых".

Счет в игре был открыт на 45-й минуте - гол после передачи Виталия Романа забил Игорь Краснопир.

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В середине второго тайма "сине-желтым" удалось удвоить свое преимущество - гол на 69-й минуте забил Богдан Вьюнник. Ассистировал ему Назар Волошин.

На 90+4-й минуте игры Илья Квасница отправил третий мяч в сетку ворот соперника, установив финальный счет на табло.

Люксембург U21 - Украина U21 - 0:3

Голы: Краснопир 45, Вьюнник 69, Квасница 90+4

Люксембург U21: Латик, Торреш, Агостинелли, Гонсалвеш, Синнер, Бербери, Мартинш, Иригоен, Рони (Икене 46), Корреа (Эльшан 61), Жонатанс

Украина U21: Нещерет, Салюк, Батагов, Смоляков, Роман, Бражко, Очеретько (Ярмолюк 44), Рубчинский (Квасница 67), Волошин, Брагару (Кучерявый 67), Краснопир (Вьюнник 67)

Предупреждения: Иригоен 76, Агостинелли 85 - Смоляков 81, Волошин 85, Бражко 90

Отметим, что свой первый матч в рамках отбора на Евро-2025 молодежная сборная Украины выиграла у Северной Ирландии (1:0). Таким образом, "сине-желтые" набрали 6 очков и занимают второе место в группе F. На первой строчке идет Англия, у которой также 6 очков. У Люксембурга, Сербии и Северной Ирландии по 3 набранных очка. На последнем месте идет Азербайджан - 0 очков.

В следующем туре отбора на молодежное Евро-2025 сборная Украины сыграет против Англии (16 октября), а Люксембург встретится с Азербайджаном (17 октября).

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