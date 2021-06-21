Александр Зинченко подчеркнул, что "желто-синие" старались отдавать все силы.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своими эмоциями после поражения от Австрии в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Зинченко цитирует сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Описать то, что у меня внутри, будет очень непросто. Конечно, большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность, ведь мы должны были сыграть намного лучше. То, как мы играли в первом тайме, это неприемлемо, должны рассмотреть свои ошибки, игру. Можно много говорить о физических кондициях, но на таких турнирах без менталитета победителя очень тяжело. Должно быть запредельное желание, нужно выигрывать дуэль на каждом участке поля. К сожалению, этого в первом тайме у нас не было", - сказал Зинченко.

Он подчеркнул, что во втором тайме "желто-синие" отдали все силы, но Австрия не позволила ничего создать.

"Многие будут говорить о каких-то физических кондициях, технических и так далее. Да, было много брака с нашей стороны, вопросов нет. Критику мы заслужили, потому что у нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, мы это прекрасно понимали, но никто не играл на ничью. Мы играли на победу, старались отдавать все силы, но это будет нам бесценным опытом. Весь стадион гнал нас вперед, но мы не добыли нужного результата. Мне очень стыдно", - подчеркнул украинский футболист.

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Также Зинченко заявил, что игрокам сборной нужно многое переосмыслить:

"Будем ждать, что все матчи закончатся с нужным для нас результатом, но всем нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу".

Украина - Австрия: итоги матча

Сборная Украины проиграла австрийцам со счетом 0:1 и потеряла второе место в группе С.

По итогам 3-го тура с 3 набранными очками Украина заняла третье место в группе. Теперь выйти в плей-офф "желто-синие" могут только в том случае, если попадут в число четырех лучших команд среди тех, которые займут третьи места.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.

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Автор: Антон Дударь