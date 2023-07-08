Кристиан Пулишич продолжит карьеру в Серии А.

"Милан" договорился с "Челси" о переходе вингера Кристиана Пулишича за 20 миллионов евро.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, 24-летний американец успешно прошел медосмотр и готовится поставить свою подпись под контрактом с итальянским грандом.

Пулишич будет зарабатывать в "Милане" четыре миллиона евро за сезон. Его соглашение с "росонери" продлится до 2027 года.

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В прошлом сезоне Пулишич провел за "Челси" 30 поединков, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро. Кристиан выступает на позиции левого вингера, в "Челси" на этой же позиции играет украинец Михаил Мудрик.

Летом 2019 года Пулишич перешел в "Челси" из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. Американец с лондонским клубом выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2020/21. Кристиан провел 98 матчей в АПЛ и забил 20 голов. За национальную сборную США Пулишич провел 56 поединков и забил 22 мяча.

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