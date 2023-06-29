Нападающий "Челси" и национальной сборной Германии Кай Хаверц завершил свой переход в лондонский "Арсенал".
Как сообщает пресс-служба "канониров", 24-летний немец подписал контракт с новым клубом до лета 2028 года.
За переход Кая Хаверца "Арсенал" заплатил "Челси" 70 миллионов евро. В составе "канониров" форвард будет играть под 29-м номером.
Хаверца в своей команде хотел видеть главный тренер "Арсенала" Микель Артета, поэтому сделку постарались закрыть в кратчайшие сроки.
"Кай - игрок высочайшего уровня. Он обладает большой универсальностью и является умным игроком. Он придаст нашей полузащите огромную дополнительную силу и разнообразит нашу игру. Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе "Арсенал" и все будем рады начать работать с ним, когда начнем предсезонную подготовку", - приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".
Напомним, Кай Хаверц перешел в "Челси" в 2020 году из "Байера" за 80 миллионов евро. В составе "синих" немец сыграл 139 матчей, забил 32 гола и отдал 15 результативных передач.
С "Челси" Хаверц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.
За национальную сборную Германии Кай сыграл 37 матчей и забил 13 голов.