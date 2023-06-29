Кай Хаверц подписал контракт с "канонирами" до лета 2028 года.

Нападающий "Челси" и национальной сборной Германии Кай Хаверц завершил свой переход в лондонский "Арсенал".

Как сообщает пресс-служба "канониров", 24-летний немец подписал контракт с новым клубом до лета 2028 года.

За переход Кая Хаверца "Арсенал" заплатил "Челси" 70 миллионов евро. В составе "канониров" форвард будет играть под 29-м номером.

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Хаверца в своей команде хотел видеть главный тренер "Арсенала" Микель Артета, поэтому сделку постарались закрыть в кратчайшие сроки.

"Кай - игрок высочайшего уровня. Он обладает большой универсальностью и является умным игроком. Он придаст нашей полузащите огромную дополнительную силу и разнообразит нашу игру. Мы приветствуем Кая и его семью в футбольном клубе "Арсенал" и все будем рады начать работать с ним, когда начнем предсезонную подготовку", - приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".

Напомним, Кай Хаверц перешел в "Челси" в 2020 году из "Байера" за 80 миллионов евро. В составе "синих" немец сыграл 139 матчей, забил 32 гола и отдал 15 результативных передач.

С "Челси" Хаверц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

За национальную сборную Германии Кай сыграл 37 матчей и забил 13 голов.

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