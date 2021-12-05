Стали известны интересные детали голосования за "Золотой мяч-2021", который в итоге достался Лионелю Месси.
Издание Bild рассказало, как распределились голоса за Месси, а также его главного конкурента Роберта Левандовски по континентам.
Левандовски победил по итогам голосования журналистов в Европе. От них он получил 209 баллов, опередив итальянца Жоржиньо (166). Месси в Европе занял только третье место (161 балл).
Левандовски также получил большинство голосов в Африке (цифры не уточняются).
Месси выиграл "Золотой мяч" за счет того, что победил в голосовании журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ.
Читайте такжеМесси оценил, как седьмой "Золотой мяч" повлияет на его место в истории футбола
Напомним, Месси опередил Левандовски всего на 33 балла.
"Золотой мяч-2021": итоги
- Лионель Месси уже в седьмой раз в карьере выиграл "Золотой мяч"
- Стало известно, сколько баллов получили Месси и Левандовски - отрыв получился незначительным.
- На церемонии "Золотой мяч-2021" Левандовски получил награду лучшему нападающему года.
- После своей победы Месси обратился к поляку.
- Победа Месси вызвала волну критики в сети - как со стороны болельщиков, так и со стороны известных личностей. Главный редактор France Football допустил, что Левандовски может получить "Золотой мяч" за 2020 год.