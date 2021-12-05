Роберт Левандовски победил по итогам голосования журналистов из Европы.

Стали известны интересные детали голосования за "Золотой мяч-2021", который в итоге достался Лионелю Месси.

Издание Bild рассказало, как распределились голоса за Месси, а также его главного конкурента Роберта Левандовски по континентам.

Левандовски победил по итогам голосования журналистов в Европе. От них он получил 209 баллов, опередив итальянца Жоржиньо (166). Месси в Европе занял только третье место (161 балл).

Левандовски также получил большинство голосов в Африке (цифры не уточняются).

Месси выиграл "Золотой мяч" за счет того, что победил в голосовании журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ.

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Напомним, Месси опередил Левандовски всего на 33 балла.

"Золотой мяч-2021": итоги

Автор: Антон Дударь