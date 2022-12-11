37-летний форвард признался, что всегда мечтал сделать Португалию чемпионом мира.

Главная звезда национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после вылета команды с ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" опубликовал эмоциональный пост, в котором признался, что всегда мечтал сделать Португалию чемпионом мира, но теперь этой мечты больше нет.

"Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой в карьере. К счастью, я взял много международных трофеев, в том числе с Португалией. Но вывести имя нашей страны на самый высокий мировой уровень было моей самой большой мечтой.

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К сожалению, вчера мечта оборвалась. Нет смысла горячо реагировать. Я просто хочу, чтобы все знали: много было сказано, много написано, много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.

Сейчас мне больше нечего сказать. Спасибо Португалии. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока длилась... Теперь осталось дождаться, когда время станет добрым советчиком и позволит каждому сделать собственные выводы", - написал Роналду.

Сборная Португалии уступила Марокко в 1/4 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Криштиану Роналду начал этот матч на скамейке запасных и появился на поле только на 51-й минуте встречи. Помочь своей команде сравнять счет и пробиться в полуфинал 37-летний форвард не смог.

Добавим, что ЧМ-2022, вероятно, станет последним мундиалем в карьере именитого португальца. На этом турнире Криштиану сыграл пять матчей и забил один гол в ворота Ганы в 1-м туре группового этапа.

Этот гол позволил Криштиану Роналду стать первым футболистом в истории, который забивал хотя бы один гол на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Роналду стал единоличным обладателем данного рекорда - голами на четырех разных мундиалях отметились Лионель Месси, Пеле, Мирослав Клозе и Уве Зеелер.

Всего в составе сборной Португалии Роналду сыграл 196 матчей и забил 118 голов.

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